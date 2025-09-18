strategie economiche innovative nei club di serie a dopo la pandemia

La gestione finanziaria dei club di Serie A ha subito una trasformazione profonda negli ultimi anni, complice l’impatto della pandemia e le mutate condizioni del mercato. Oggi, tra esigenze di sostenibilità e nuove opportunità digitali, le società italiane sono chiamate a ripensare i propri modelli di business per restare competitive e garantire solidità economica. Bilanci e resilienza finanziaria dei club:. La pandemia ha rappresentato uno spartiacque per il calcio italiano, mettendo a dura prova la tenuta dei bilanci e accelerando la necessità di adottare strategie più prudenti. Nel recente approfondimento su Bilanci Serie A 202324, si evidenzia come i club abbiano accumulato perdite significative negli ultimi anni, riflettendo sulle sfide economiche attuali e sull’importanza di adottare strategie di gestione finanziaria sostenibili. 🔗 Leggi su Tpi.it

