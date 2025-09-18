Strangolò la moglie con un foulard Stremato ma capace di intendere
Fano, 18 settembre 2025 – Un uomo “stremato ed esasperato”, ma non malato di mente. È questa la diagnosi del consulente psichiatrico Renato Ariatti, chiamato in Corte d’Assise a Pesaro a chiarire le condizioni di Angelo Sfuggiti, il 70enne fanese che il 20 novembre 2023 ha ucciso la moglie Rita Talamelli nella loro casa di via Montefeltro a Fano, strangolandola con un foulard. “Non c’è disturbo post traumatico da stress – ha scandito Ariatti –. Essere stressati perché la vita ti pone difficoltà non basta: occorre un evento estremo, come un terremoto o una guerra. Qui siamo davanti a un deragliamento passionale, non a una patologia psichiatrica”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
