Stranger Things 5 | svelato il secchiello dei popcorn ispirato al Demogorgone
Negli Stati Uniti, a ottobre, sarà messo in vendita un divertente oggetto da collezione che renderà felici i fan in attesa dell'ultima stagione. Stranger Things seguirà la tradizione dei blockbuster cinematografici e avrà il suo secchiello dei popcorn con cui i fan potranno festeggiare l'arrivo sugli schermi di Netflix della stagione 5. CultureFly ha infatti annunciato che dal 5 ottobre si potrà acquistare l'originale oggetto da collezione ispirato al Demogorgone. Una creazione unica ispirata a Stranger Things Il popcorn bucket, che ha un costo di 19.87 dollari, ispirato alla serie creata dai fratelli Duffer sarà disponibile in esclusiva negli Stati Uniti nei punti vendita targati Target. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
