Strage Funivia del Mottarone tre patteggiamenti e due proscioglimenti | nessuno in carcere

La sentenza del processo per la tragedia della Funivia del Mottarone costato la vita a 14 persone il 23 maggio 2021. Condannati con patteggiamento Luigi Nerini, Enrico Perocchio e Gabriele Tadini. Assolti i vertici di Leitner, la società che gestiva la manutenzione. La madre di una vittima: "Questo è il valore dato alla vita". 🔗 Leggi su Fanpage.it

