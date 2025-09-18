Strage Funivia del Mottarone tre patteggiamenti e due proscioglimenti | nessuno in carcere

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sentenza del processo per la tragedia della Funivia del Mottarone costato la vita a 14 persone il 23 maggio 2021. Condannati con patteggiamento Luigi Nerini, Enrico Perocchio e Gabriele Tadini. Assolti i vertici di Leitner, la società che gestiva la manutenzione. La madre di una vittima: "Questo è il valore dato alla vita". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: strage - funivia

Strage del Mottarone, gli imputati per il crollo della funivia che causò 14 morti sulla strada del patteggiamento: ecco chi sono

Strage della funivia del Mottarone, tre imputati chiedono di patteggiare

Tragedia Funivia del Mottarone: chiesto il proscioglimento per i dirigenti Leitner; Mottarone, tre patteggiamenti e due proscioglimenti per la strage della funivia; Strage del Mottarone, tre imputati chiedono di patteggiare | La Procura: prosciogliere i manager della Leitner.

strage funivia mottarone treTragedia del Mottarone, tre imputati per il crollo della funivia chiedono di patteggiare: si attende la decisione del gup - Si tratta del titolare delle Ferrovie del Mottarone, Luigi Nerini, che ha chiesto di patteggiare una condanna a 3 anni e 10 mesi pe ... Come scrive tg.la7.it

strage funivia mottarone treStrage del Mottarone, tre imputati hanno chiesto di patteggiare: pene fino a 4 anni e 5 mesi - Mottarone del 23 maggio 2021 tre imputati hanno chiesto di patteggiare con pene fino a 4 anni e 5 mesi ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Strage Funivia Mottarone Tre