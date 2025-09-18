Strage della funivia del Mottarone tre imputati chiedono di patteggiare

Lettera43.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hanno chiesto il patteggiamento tre imputati per la strage della funivia del Mottarone, in cui il 23 maggio 2021 morirono 14 persone. Luigi Nerini, titolare delle Ferrovie del Mottarone, ha chiesto di patteggiare una condanna di 3 anni e 10 mesi di reclusione. Enrico Perocchio e Gabriele Tadini, direttore d’esercizio e capo servizio dell’impianto, hanno invece chiesto di patteggiare 3 anni e 11 mesi e 4 anni e 5 mesi. A questo punto la palla passa al gup di Verbania, Gianni Macchioni, al quale la Procura ha chiesto il proscioglimento di Martin Leitner, consigliere delegato dell’omonima società, e di Peter Rabanser, responsabile del customer service. 🔗 Leggi su Lettera43.it

strage della funivia del mottarone tre imputati chiedono di patteggiare

© Lettera43.it - Strage della funivia del Mottarone, tre imputati chiedono di patteggiare

In questa notizia si parla di: strage - funivia

Strage del Mottarone, gli imputati per il crollo della funivia che causò 14 morti sulla strada del patteggiamento: ecco chi sono

Tragedia della funivia del Mottarone: tre imputati chiedono di patteggiare. C’è l’ok della Procura; Strage del Mottarone, tre imputati chiedono di patteggiare; Strage del Mottarone, tre imputati hanno chiesto di patteggiare: pene fino a 4 anni e 5 mesi.

strage funivia mottarone treStrage del Mottarone, tre imputati hanno chiesto di patteggiare: pene fino a 4 anni e 5 mesi - Mottarone del 23 maggio 2021 tre imputati hanno chiesto di patteggiare con pene fino a 4 anni e 5 mesi ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

strage funivia mottarone treStrage del Mottarone, tre imputati chiedono di patteggiare - Il titolare delle Ferrovie del Mottarone, Luigi Nerini, ha chiesto di patteggiare una condanna a 3 anni e 10 mesi per l'incidente della funivia in cui il 23 maggio 2021 morirono 14 persone. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Strage Funivia Mottarone Tre