strage della funivia del mottarone tre imputati chiedono di patteggiare

Hanno chiesto il patteggiamento tre imputati per la strage della funivia del Mottarone, in cui il 23 maggio 2021 morirono 14 persone. Luigi Nerini, titolare delle Ferrovie del Mottarone, ha chiesto di patteggiare una condanna di 3 anni e 10 mesi di reclusione. Enrico Perocchio e Gabriele Tadini, direttore d’esercizio e capo servizio dell’impianto, hanno invece chiesto di patteggiare 3 anni e 11 mesi e 4 anni e 5 mesi. A questo punto la palla passa al gup di Verbania, Gianni Macchioni, al quale la Procura ha chiesto il proscioglimento di Martin Leitner, consigliere delegato dell’omonima società, e di Peter Rabanser, responsabile del customer service. 🔗 Leggi su Lettera43.it

