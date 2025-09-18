Strage del Mottarone tre patteggiamenti e due proscioglimenti | Questo è il valore dato alla vita
Tre patteggiamenti e due proscioglimenti. È l’esito della vicenda giudiziaria sulla strage del Mottarone, l’incidente della funivia costato la vita a 14 persone il 23 maggio 2021. Il gup di Verbania, Gianni Macchioni, ha accolto le richieste avanzate dalle difese: tre anni e dieci mesi per Luigi Nerini, titolare della Ferrovia del Mottarone; quattro anni e undici mesi per Enrico Perocchio, direttore d’esercizio dell’impianto; quattro anni e cinque mesi per il capo servizio Gabriele Tadini. Nessuno di loro sconterà la pena in carcere. Prosciolti, invece, Martin Leitner, consigliere delegato della società omonima, e Peter Rabanser, responsabile del customer service. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: strage - mottarone
Strage del Mottarone, gli imputati per il crollo della funivia che causò 14 morti sulla strada del patteggiamento: ecco chi sono
Strage del Mottarone, tre imputati hanno chiesto di patteggiare: pene fino a 4 anni e 5 mesi
Strage della funivia del Mottarone, tre imputati chiedono di patteggiare
Strage del Mottarone, tre imputati chiedono di patteggiare. Sono il titolare delle omonime Ferrovie Nerini, il direttore d'esercizio dell'impianto Perocchio e il capo servizio Tadini. Il pm: 'Prosciogliere i manager Leitner'. Attesa per la decisione del gup #ANSA http - X Vai su X
+++ Stralciate le posizioni delle società Ferrovie del Mottarone e Leitner +++ - facebook.com Vai su Facebook
Strage del Mottarone, accolti i tre patteggiamenti. Due prosciolti; Strage del Mottarone, tre patteggiamenti e due proscioglimenti | La madre di una vittima: questo è il valore dato alla vita; Mottarone, tre patteggiamenti e due proscioglimenti per la strage della funivia.
Strage del Mottarone, accolti i tre patteggiamenti. Due prosciolti - Il titolare delle Ferrovie del Mottarone, Luigi Nerini, ha chiesto di patteggiare una condanna a 3 anni e 10 mesi per l'incidente della funivia in cui il 23 maggio 2021 morirono 14 persone. Scrive ansa.it
Strage Funivia del Mottarone, tre patteggiamenti e due proscioglimenti: nessuno in carcere - La sentenza del processo per la tragedia della Funivia del Mottarone costato la vita a 14 persone il 23 maggio 2021 ... Come scrive fanpage.it