Strage del Mottarone tre patteggiamenti e due proscioglimenti | Questo è il valore dato alla vita

Tre patteggiamenti e due proscioglimenti. È l'esito della vicenda giudiziaria sulla strage del Mottarone, l'incidente della funivia costato la vita a 14 persone il 23 maggio 2021. Il gup di Verbania, Gianni Macchioni, ha accolto le richieste avanzate dalle difese: tre anni e dieci mesi per Luigi Nerini, titolare della Ferrovia del Mottarone; quattro anni e undici mesi per Enrico Perocchio, direttore d'esercizio dell'impianto; quattro anni e cinque mesi per il capo servizio Gabriele Tadini. Nessuno di loro sconterà la pena in carcere. Prosciolti, invece, Martin Leitner, consigliere delegato della società omonima, e Peter Rabanser, responsabile del customer service.

