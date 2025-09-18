Strage del Mottarone tre patteggiamenti e due proscioglimenti | Questo è il valore dato alla vita

Panorama.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre patteggiamenti e due proscioglimenti. È l’esito della vicenda giudiziaria sulla strage del Mottarone, l’incidente della funivia costato la vita a 14 persone il 23 maggio 2021. Il gup di Verbania, Gianni Macchioni, ha accolto le richieste avanzate dalle difese: tre anni e dieci mesi per Luigi Nerini, titolare della Ferrovia del Mottarone; quattro anni e undici mesi per Enrico Perocchio, direttore d’esercizio dell’impianto; quattro anni e cinque mesi per il capo servizio Gabriele Tadini. Nessuno di loro sconterà la pena in carcere. Prosciolti, invece, Martin Leitner, consigliere delegato della società omonima, e Peter Rabanser, responsabile del customer service. 🔗 Leggi su Panorama.it

strage del mottarone tre patteggiamenti e due proscioglimenti questo 232 il valore dato alla vita

© Panorama.it - Strage del Mottarone, tre patteggiamenti e due proscioglimenti: «Questo è il valore dato alla vita»

In questa notizia si parla di: strage - mottarone

Strage del Mottarone, gli imputati per il crollo della funivia che causò 14 morti sulla strada del patteggiamento: ecco chi sono

Strage del Mottarone, tre imputati hanno chiesto di patteggiare: pene fino a 4 anni e 5 mesi

Strage della funivia del Mottarone, tre imputati chiedono di patteggiare

Strage del Mottarone, accolti i tre patteggiamenti. Due prosciolti; Strage del Mottarone, tre patteggiamenti e due proscioglimenti | La madre di una vittima: questo è il valore dato alla vita; Mottarone, tre patteggiamenti e due proscioglimenti per la strage della funivia.

strage mottarone tre patteggiamentiStrage del Mottarone, accolti i tre patteggiamenti. Due prosciolti - Il titolare delle Ferrovie del Mottarone, Luigi Nerini, ha chiesto di patteggiare una condanna a 3 anni e 10 mesi per l'incidente della funivia in cui il 23 maggio 2021 morirono 14 persone. Scrive ansa.it

strage mottarone tre patteggiamentiStrage Funivia del Mottarone, tre patteggiamenti e due proscioglimenti: nessuno in carcere - La sentenza del processo per la tragedia della Funivia del Mottarone costato la vita a 14 persone il 23 maggio 2021 ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Strage Mottarone Tre Patteggiamenti