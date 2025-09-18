Strage del Mottarone tre patteggiamenti e due proscioglimenti | La madre di una vittima | questo è il valore dato alla vita

Tgcom24.mediaset.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il procuratore: "Nessuna pena lenirà il dolore, ma bisogna ricucire quello strappo". Il sindaco di Stresa, Marcella Severino: "Profondamente amareggiata". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

strage del mottarone tre patteggiamenti e due proscioglimenti la madre di una vittima questo 232 il valore dato alla vita

© Tgcom24.mediaset.it - Strage del Mottarone, tre patteggiamenti e due proscioglimenti | La madre di una vittima: questo è il valore dato alla vita

In questa notizia si parla di: strage - mottarone

Strage del Mottarone, gli imputati per il crollo della funivia che causò 14 morti sulla strada del patteggiamento: ecco chi sono

Strage del Mottarone, tre imputati hanno chiesto di patteggiare: pene fino a 4 anni e 5 mesi

Strage della funivia del Mottarone, tre imputati chiedono di patteggiare

Strage del Mottarone, accolti i tre patteggiamenti. Due prosciolti; Mottarone, tre patteggiamenti e due proscioglimenti per la strage della funivia; Strage del Mottarone, il processo finisce con tre patteggiamenti e due prosciolti: la decisione del giudice.

strage mottarone tre patteggiamentiStrage del Mottarone, accolti i tre patteggiamenti. Due prosciolti - Il titolare delle Ferrovie del Mottarone, Luigi Nerini, ha chiesto di patteggiare una condanna a 3 anni e 10 mesi per l'incidente della funivia in cui il 23 maggio 2021 morirono 14 persone. Si legge su ansa.it

strage mottarone tre patteggiamentiStrage del Mottarone, accolte le istanze per tre patteggiamenti. Due i prosciolti - Si chiude così la vicenda giudiziaria sulla tragedia del Mottarone , in cui persero la vita 14 persone. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Strage Mottarone Tre Patteggiamenti