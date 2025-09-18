Strage del Mottarone tre patteggiamenti e due proscioglimenti | La madre di una vittima | questo è il valore dato alla vita
Il procuratore: "Nessuna pena lenirà il dolore, ma bisogna ricucire quello strappo". Il sindaco di Stresa, Marcella Severino: "Profondamente amareggiata". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: strage - mottarone
Strage del Mottarone, gli imputati per il crollo della funivia che causò 14 morti sulla strada del patteggiamento: ecco chi sono
Strage del Mottarone, tre imputati hanno chiesto di patteggiare: pene fino a 4 anni e 5 mesi
Strage della funivia del Mottarone, tre imputati chiedono di patteggiare
Strage del Mottarone, tre imputati chiedono di patteggiare. Sono il titolare delle omonime Ferrovie Nerini, il direttore d'esercizio dell'impianto Perocchio e il capo servizio Tadini. Il pm: 'Prosciogliere i manager Leitner'. Attesa per la decisione del gup #ANSA http - X Vai su X
+++ Stralciate le posizioni delle società Ferrovie del Mottarone e Leitner +++ - facebook.com Vai su Facebook
Strage del Mottarone, accolti i tre patteggiamenti. Due prosciolti; Mottarone, tre patteggiamenti e due proscioglimenti per la strage della funivia; Strage del Mottarone, il processo finisce con tre patteggiamenti e due prosciolti: la decisione del giudice.
Strage del Mottarone, accolti i tre patteggiamenti. Due prosciolti - Il titolare delle Ferrovie del Mottarone, Luigi Nerini, ha chiesto di patteggiare una condanna a 3 anni e 10 mesi per l'incidente della funivia in cui il 23 maggio 2021 morirono 14 persone. Si legge su ansa.it
Strage del Mottarone, accolte le istanze per tre patteggiamenti. Due i prosciolti - Si chiude così la vicenda giudiziaria sulla tragedia del Mottarone , in cui persero la vita 14 persone. Segnala msn.com