Strage del Mottarone tre imputati hanno chiesto di patteggiare | pene fino a 4 anni e 5 mesi

Si apre un nuovo capitolo giudiziario nell’ambito del procedimento sulla strage della funivia Stresa-Mottarone. Il titolare delle Ferrovie del Mottarone, Luigi Nerini, ha chiesto di patteggiare una condanna a 3 anni e 10 mesi per l’incidente della funivia in cui il 23 maggio 2021 morirono 14 persone. Richiesta di patteggiamento, a 3 anni e 11 mesi e a 4 anni e 5 mesi, anche per Enrico Perocchio e Gabriele Tadini, rispettivamente direttore d’esercizio e capo servizio dell’impianto. Sulle richieste dovrà decidere, forse già in giornata, il giudice per l’udienza preliminare di Verbania, Gianni Macchioni, al quale la Procura ha chiesto il proscioglimento di Martin Leitner, consigliere delegato della omonima società, e di Peter Rabanser, responsabile del Customer Service. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

