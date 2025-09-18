Strage del Mottarone tre imputati chiedono di patteggiare | La Procura | prosciogliere i manager della Leitner

La richiesta di proscioglimento riguarda i dirigenti della società altoatesina che era responsabile della manutenzione della funivia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Strage del Mottarone, tre imputati chiedono di patteggiare | La Procura: prosciogliere i manager della Leitner

In questa notizia si parla di: strage - mottarone

Strage del Mottarone, gli imputati per il crollo della funivia che causò 14 morti sulla strada del patteggiamento: ecco chi sono

Strage del Mottarone, tre imputati hanno chiesto di patteggiare: pene fino a 4 anni e 5 mesi

Strage della funivia del Mottarone, tre imputati chiedono di patteggiare

Strage del Mottarone, tre imputati chiedono di patteggiare. Sono il titolare delle omonime Ferrovie Nerini, il direttore d'esercizio dell'impianto Perocchio e il capo servizio Tadini. Il pm: 'Prosciogliere i manager Leitner'. Attesa per la decisione del gup #ANSA http - X Vai su X

+++ Stralciate le posizioni delle società Ferrovie del Mottarone e Leitner +++ - facebook.com Vai su Facebook

Strage del Mottarone, tre imputati chiedono di patteggiare; Strage del Mottarone, tre imputati hanno chiesto di patteggiare: pene fino a 4 anni e 5 mesi; Tragedia della funivia del Mottarone: tre imputati chiedono di patteggiare. C’è l’ok della Procura.

Strage del Mottarone, tre imputati hanno chiesto di patteggiare: pene fino a 4 anni e 5 mesi - Mottarone del 23 maggio 2021 tre imputati hanno chiesto di patteggiare con pene fino a 4 anni e 5 mesi ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Strage della funivia del Mottarone, tre imputati chiedono di patteggiare - Hanno chiesto il patteggiamento tre imputati per la strage della funivia del Mottarone, in cui il 23 maggio 2021 morirono 14 persone. Da msn.com