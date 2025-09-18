Strage del Mottarone tre imputati chiedono di patteggiare | La Procura | prosciogliere i manager della Leitner

Tgcom24.mediaset.it | 18 set 2025

La richiesta di proscioglimento riguarda i dirigenti della società altoatesina che era responsabile della manutenzione della funivia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

