Strage del Mottarone tre imputati chiedono di patteggiare La decisione attesa sui 5 a processo | come può finire

È attesa per le 14 la decisione del giudice in merito alle richieste di patteggiamento di tre imputati nella strage del Mottarone, l’incidente della funivia avvenuto il 23 maggio 2021 in cui morirono 14 persone. Per il titolare delle Ferrovie del Mottarone, Luigi Nerini, la Procura ha chiesto 3 anni e 10 mesi, mentre per il direttore d’esercizio Enrico Perocchio e il capo servizio Gabriele Tadini sono stati chiesti rispettivamente 3 anni e 11 mesi e 4 anni e 5 mesi. Ora la parola spetta al gup di Verbania, Gianni Macchioni, al quale la Procura ha chiesto anche il proscioglimento di Martin Leitner, consigliere delegato della omonima società, e di Peter Rabanser, responsabile del Customer Service. 🔗 Leggi su Open.online