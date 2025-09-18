Strage del Mottarone la rabbia dei familiari delle vittime dopo la sentenza | Questo è il valore che danno alla vita delle persone

«Questo è il valore che danno alla vita delle persone». Le poche parole pronunciate da Vincenza Minutella, la mamma di Silvia Malnati, una delle 14 vittime della strage del Mottarone, rendono l’idea dell’amarezza provata dai familiari di fronte alla decisione definitiva sul processo. Nel primo pomeriggio di giovedì 18 settembre, infatti, il gup Gianni Macchioni ha accolto le richieste di patteggiamento di tre imputati e ha prosciolto i vertici della società altoatesina Leitner. Dal momento che le pene sono inferiori a quattro anni (e Tadini ha già trascorso sei mesi ai domiciliari), i tre imputati Nerini, Perocchio e Tadini potranno accedere all’affidamento ai servizi sociali ed evitare la detenzione in carcere. 🔗 Leggi su Open.online

