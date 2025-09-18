Strage del Mottarone il processo finisce con tre patteggiamenti e due prosciolti | la decisione del giudice

Il giudice ha accolto le richieste di patteggiamento presentate dalla Procura per tre imputati nella strage del Mottarone, l’incidente della funivia avvenuto il 23 maggio 2021 in cui morirono 14 persone. Per il titolare delle Ferrovie del Mottarone, Luigi Nerini, la Procura aveva chiesto 3 anni e 10 mesi, mentre per il direttore d’esercizio Enrico Perocchio e il capo servizio Gabriele Tadini erano stati chiesti rispettivamente 3 anni e 11 mesi e 4 anni e 5 mesi. Il gup di Verbania, Gianni Macchioni, ha poi accolto anche il proscioglimento di Martin Leitner, consigliere delegato della omonima società, e di Peter Rabanser, responsabile del Customer Service. 🔗 Leggi su Open.online