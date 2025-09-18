Strage del Mottarone accolte le istanze per tre patteggiamenti Due i prosciolti

Tre patteggiamenti e due prosciolglimenti. Si chiude così la vicenda giudiziaria sulla tragedia del Mottarone, in cui persero la vita 14 persone. Il gup di Verbania, Gianni Macchioni, ha accolto le istanze a patteggiare a 3 anni e 10 mesi avanzata da Luigi Nerini, il titolare della Ferrovia del Mottarone, e a 4 anni e 11 mesi e 4 anni e 5 mesi proposte da Enrico Perocchio e Gabriele Tadini, rispettivamente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

