Strade, Salanetti e parchi. Le richieste dei cittadini.

Una delle domande più gettonate rivolte al sindaco, Leonardo Fornaciari, ha riguardato viale Marconi, (che prenderà il nome di Stefani, uno dei fondatori della Sofidel), la strada che conduce dalla piazza Orsi, dove ha sede il Municipio di Porcari, fino a via del Centenario. E proprio ieri mattina sono partiti gli interventi per la gettata del cemento architettonico sui marciapiedi. Mai domanda fu, quindi, più attuale nell’ambito dell’iniziativa " Un gelato con il sindaco ", un viaggio itinerante per le varie zone del paese da parte del primo cittadino, per ascoltare questioni, proposte, suggerimenti da parte della comunità e sulla sua idea di gestione del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

