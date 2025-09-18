Storie in musica al museo Classis Quattro domeniche per tutti

Si rinnova la collaborazione fra La Corelli e Fondazione RavennAntica, che già l’anno scorso ha contribuito a rafforzare la vocazione di Classis Ravenna a rappresentare uno spazio aperto al dialogo fra conoscenza e spettacolo, sperimentazione ed educazione. Questo ottobre, domenica dopo domenica, si dipanerà ’ Storie in musica a Classis ’, un nuovo percorso in quattro appuntamenti teatrali e musicali ospitati dal Museo della Città e del Territorio a Classe, sempre alle 16. Domenica 5 ottobre ’ Gian Burrasca ’ ripercorrerà il celebre diario dell’irrequieto e imprevedibile Giannino Stoppani, creazione di Vamba, mentre domenica 12 prenderà vita ’ Il meraviglioso viaggio di Nils Holgeon ’ della scrittrice svedese Premio Nobel Selma Lagerlöf, nell’adattamento di Teresa Maria Federici e con le animazioni in tempo reale dell’illustratrice Piki. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Storie in musica al museo Classis. Quattro domeniche per tutti

