“Man mano che avanziamo con la decarbonizzazione, la transizione deve essere flessibile e pragmatica. Ma in alcuni settori, come quello automobilistico, gli obiettivi si basano su presupposti non più validi”. Questo il parere di Mario Draghi ex presidente della BCE: “La scadenza del 2035 per le emissioni zero allo scarico era concepita per spingere gli investimenti nelle infrastrutture di ricarica, far crescere il mercato interno, stimolare l’innovazione e rendere i modelli elettrici più economici”. Tutto ciò, però, “non è avvenuto”, col mercato dei veicoli elettrici cresciuto più lentamente del previsto, complici i listini dei modelli alla spina, che “restano costosi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stop auto termiche 2035, Draghi sfida von der Leyen: “Serve neutralità tecnologica”