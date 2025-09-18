Stop auto termiche 2035 Draghi sfida von der Leyen | Serve neutralità tecnologica

Ilfattoquotidiano.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Man mano che avanziamo con la decarbonizzazione, la transizione deve essere flessibile e pragmatica. Ma in alcuni settori, come quello automobilistico, gli obiettivi si basano su presupposti non più validi”. Questo il parere di Mario Draghi ex presidente della BCE: “La scadenza del 2035 per le emissioni zero allo scarico era concepita per spingere gli investimenti nelle infrastrutture di ricarica, far crescere il mercato interno, stimolare l’innovazione e rendere i modelli elettrici più economici”. Tutto ciò, però, “non è avvenuto”, col mercato dei veicoli elettrici cresciuto più lentamente del previsto, complici i listini dei modelli alla spina, che “restano costosi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

stop auto termiche 2035 draghi sfida von der leyen serve neutralit224 tecnologica

© Ilfattoquotidiano.it - Stop auto termiche 2035, Draghi sfida von der Leyen: “Serve neutralità tecnologica”

In questa notizia si parla di: stop - auto

Mobilità, Di Loreto (Bain & Company): “Settore auto dovrà fare i conti con lo stop della crescita”

“Stop, stop, stop, stop, stop”: le urla di Beyoncé mentre è su un’auto sospesa nel vuoto. Ecco cosa è successo durante il concerto a Houston – VIDEO

Santo Spirito, stop al cantiere del waterfront per l'estate: il lungomare riapre ad auto e pedoni

Stop auto 2035, Draghi bacchetta l’UE: “presupposti non più validi”; Mario Draghi, lo stop Ue delle auto nel 2035 può essere irrealizzabile; Auto con motori termici, gli europei bocciano lo stop dell’Ue nel 2035. Il sondaggio.

stop auto termiche 2035Ue, stop alla vendita di auto e furgoni diesel dal 2035. Ecco le regole principali - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ue, stop alla vendita di auto e furgoni diesel dal 2035. Segnala tg24.sky.it

stop auto termiche 2035L'ex premier critica il divieto sulle auto termiche, evidenziando i problemi del mercato elettrico e la lentezza dell'Europa - Secondo l'ex premier italiano Draghi, lo stop auto 2035 imposto da Bruxelles deve essere rivisto per non compromettere industria automotive. Secondo rinnovabili.it

Cerca Video su questo argomento: Stop Auto Termiche 2035