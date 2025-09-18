Stop alle corse notturne del Metromare per lavori di manutenzione straordinaria

Il Metromare sarà interessato, da lunedì 22 a venerdì 26 settembre, da interventi di manutenzione straordinaria che saranno effettuati in orari notturni. Saranno sostituiti pozzetti di ispezione, arredi danneggiati, saranno controllate e ripristinate le recinzioni nelle parti ammalorate o. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

