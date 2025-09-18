Stop al genocidio in Palestina | con la Cgil corteo e scioperi in tutto l' Abruzzo fiaccolata anche a Pescara

Ilpescara.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stop al genocidio, Palestina libera”, questo il “grido” con cui la Cgil, insieme a partiti e associazioni, torna in piazza venerdì 19 settembre. Manifestazioni si terranno anche in Abruzzo e quindi a Pescara dove la Cgil dà a tutti appuntamento alle 19 in piazza della Repubblica. Partirà da lì. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: stop - genocidio

Gaza, il rapper Willie Peyote al concerto: “Stop al genocidio, governo italiano non fa un caz*o, interviene solo dopo bombe su chiesa cattolica" - VIDEO

Stop al genocidio, Messina in corteo per dire basta al massacro in Palestina: l'appello alle Università

Festa di San Firmino a Pamplona, fiume di folla di oltre 30mila persone, cori "Palestina libera" e "stop al genocidio a Gaza” - VIDEO

Stop al genocidio in Palestina: con la Cgil corteo e scioperi in tutto l'Abruzzo, fiaccolata anche a Pescara; Stop al genocidio: manifestazione della Cgil all’Aquila il 19 settembre; 19 settembre, giorno della mobilitazione Cgil per Gaza. Le piazze.

stop genocidio palestina cgilFermare il genocidio a Gaza: la Cgil porta la protesta nelle piazze. Sciopero e manifestazione a Siena - Domani, venerdì 19 settembre, la Cgil chiama alla mobilitazione nazionale contro il genocidio, trasformando lo sci ... Segnala corrierediarezzo.it

stop genocidio palestina cgil«Gaza, stop al massacro»: giornata di mobilitazione per la CGIL - Quattro manifestazioni in programma in Friuli Venezia Giulia, per rivendicare azioni concrete per «fermare il governo Netanyahu e la folle corsa al riarmo» ... Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Stop Genocidio Palestina Cgil