Stop al Face Boarding | il Garante della Privacy blocca l’imbarco con riconoscimento facciale

Imbarcarsi sugli aerei mostrando solo il proprio volto non è più possibile. Il Garante della Privacy ha imposto lo stop, almeno per il momento, al Face Boarding che permetteva viaggi più rapidi e salva code. Il servizio di riconoscimento biometrico per salire a bordo facendo vedere alle telecamere il proprio volto e non dover mostrare il documento di identità era attivo a Milano Linate e Roma Fiumicino. Ma dopo mesi di valutazioni sulla sicurezza dei dati sensibili è arrivato lo stop. I circa 25 mila viaggiatori che l’hanno usato fino ad oggi (al 31 luglio scorso per esattezza) non eserciterebbero un controllo diretto sui propri dati biometrici, che resterebbero nella sola disponibilità dei gestori aeroportuali. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Stop al Face Boarding: il Garante della Privacy blocca l’imbarco con riconoscimento facciale

