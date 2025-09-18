Stop al concorso da 1274 assunzioni Oss della Regione Campania rinviato anche a Napoli | la rabbia dei 25mila candidati

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bloccato anche a Napoli il concorso per assumere a tempo indeterminato 1274 Operatori Socio-Sanitari. L'Asl: "Criticità tecniche ed organizzative". Delusione per 25mila candidati che lunedì dovevano iniziare le prove. 🔗 Leggi su Fanpage.it

