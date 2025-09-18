Stop a gite scolastiche per tutto l'anno la protesta dei prof a Bolzano | Troppa burocrazia e stipendi bassi

La protesta senza precedenti messa in atto da professori e insegnanti delle scuole della provincia di Bolzano per denunciare un alto carico di lavoro burocratico non riconosciuto e una mancanza di adeguata retribuzione in una zona d'Italia dove il costo della vita è altissimo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Stop agli smartphone anche durante le gite scolastiche. Riaccendiamo i rapporti”, la scelta del Liceo Buonarroti di Monfalcone

Decreto Scuola, stop al “costo più basso” per le gite: le scuole dovranno scegliere solo pullman sicuri con autisti formati. Ecco cosa cambia per genitori e studenti

A Bolzano scoppia la protesta dei docenti, stop a gite e attività extrascolastiche: “Mole impressionante di lavoro sommerso. Vogliamo più soldi e rispetto”

