Gli Stone Foundation sono fra le voci più originali della scena soul contemporanea. La band inglese sarà domani all'Arci Bellezza. Ne parliamo con Neil Jones, chitarrista e fondatore della band. Quest'anno celebrate 25 anni di carriera. Quali sono stati i momenti più belli? "Fare da supporto agli Specials nel 2011. Avere la possibilità di lavorare con alcuni dei nostri musicisti preferiti come Graham Parker, Hamish Stuart, William Bell e Bettye Lavette. Aprire il Fuji Rock Festival in Giappone. E, non ultimo, riuscire a scrivere canzoni con Paul Weller, il mio eroe dell'adolescenza". Che accoglienza avete avuto in Italia nei vostri precedenti concerti? "Il nostro primo live a Milano, di supporto a Paul Weller, è stato speciale.

© Ilgiorno.it - Stone Foundation, soul che non tramonta: "Il migliori? Otis Redding e Paul Weller"