Stoccarda-St Pauli venerdì 19 settembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici
Anticipo del quarto turno di Bundesliga che vede lo Stoccarda di Hoeness impegnato in casa contro il sorprendente St. Pauli. Per gli svevi inizio in salita con 2 KO in 3 gare e la supercoppa persa contro il Bayern Monaco. Ennesima giornata complicata in difesa nella gara contro il Friburgo, con il 3 a 1 che per certi versi sta pure stretto alla squadra . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Pronostico Stoccarda-St. Pauli: succede dopo 6 anni
