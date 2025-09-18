Anticipo del quarto turno di Bundesliga che vede lo Stoccarda di Hoeness impegnato in casa contro il sorprendente St. Pauli. Per gli svevi inizio in salita con 2 KO in 3 gare e la supercoppa persa contro il Bayern Monaco. Ennesima giornata complicata in difesa nella gara contro il Friburgo, con il 3 a 1 che per certi versi sta pure stretto alla squadra . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Stoccarda-St. Pauli (venerdì 19 settembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici