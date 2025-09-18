Sto riacquistando serenità È stata una bella scoperta e ovviamente è da capire Però sono felice | Camihawke conferma il fidanzamento con Tananai

Dopo diversi rumors è arrivata la conferma: Tananai e Camihawke (vero nome Camilla Boniardi) sono fidanzati. Dopo diversi anni con Sara Marino, il cantautore ha trovato l’amore con l’influencer, creator e autrice. I due sono stati avvistati anche nel backstage dell’ultimo concerto dell’artista all’Ippodromo di Milano. Camihawke ha raggiunto notorietà attraverso i suoi contenuti caratterizzati da ironia e sarcasmo, condivisi su piattaforme come YouTube e Instagram. Intervistata da Fanpage, Camihawke ha confermato che vive “un periodo dove sono molto felice”. Ma su Tananai bocca cucita anche se conferma la relazione: “ Non mi va di raccontare troppo, perché comunque sono argomenti delicati, sono coinvolte person”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

