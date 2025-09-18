Stile Sanlorenzo Qualità artigianale tecnologia e design

Qualità, design artigianale, tecnologie all’avanguardia e sostenibilità sono da sempre i tratti distintivi degli yacht Sanlorenzo. Tre nuovi modelli distintivi riflettono la visione in continua evoluzione del cantiere: l’SX120 e l’SL110A, entrambi presentati con grande successo a luglio, e l’SD132, imbarcazione varata lo scorso novembre. "Con questi tre nuovi modelli, Sanlorenzo ribadisce la sua visione dello yachting come uno stile di vita raffinato, elegante e responsabile. Innovazione, design e sostenibilità si fondono per rivolgersi a una comunità globale di connoisseurs alla ricerca di significato e scopo, piuttosto che di semplice status" afferma Tommaso Vincenzi, CEO, Sanlorenzo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

