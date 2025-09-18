Stem women congress a Torino terza tappa percorso Step by Stem
Milano, 18 set. (AdnkronosLabitalia) - E' troppo presto per parlare di scienza e ingegneria a bambini di 7 anni? La risposta del Stem women congress è no. Anzi: è proprio da qui che bisogna cominciare. Perché i pregiudizi e gli stereotipi si formano presto, e altrettanto presto possono essere smontati con il gioco, la curiosità e l'esperienza diretta. Il prossimo 30 settembre, presso la Scuola Centro Civico di Torino (Via Bardonecchia 34), si terrà la terza tappa del percorso Step by Stem, per la prima volta a Torino e per la prima volta con i bambini, in vista del congresso internazionale Stem women congress Italia di Milano del 15 ottobre. 🔗 Leggi su Iltempo.it
