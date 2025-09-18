Stellantis quali sono i veri programmi di sviluppo per lo stabilimento ciociaro?
Investimenti, riconversione, semplificazione, costi dell’energia. Su questi pilastri si basa il presente e soprattutto il futuro di Stellantis e dell’automotive laziale. E’ quanto emerso nel corso del tavolo che si è tenuto in Regione Lazio alla presenza delle organizzazioni sindacali e datoriali. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Gli artigiani a Milano sono il triplo dei dipendenti Stellantis
Stellantis perde 2,3 miliardi di euro nel primo semestre 2025. Filosa: «Anno difficile, ma ci sono graduali miglioramenti»
Il Psg vuole costruire lo stadio al posto dello stabilimento Stellantis? I lavoratori sono inquieti, nessuno parla chiaro
Stellantis Melfi, Filosa conferma i cinque nuovi modelli. Dalla Regione l’invito a un confronto diretto - Dopo le dichiarazioni rilasciate dall'ad al Sole 24 ore, dalla Basilicata la richiesta di "garanzie sulla piena saturazione degli impianti di Melfi e sui livelli occupazionali" ... Come scrive basilicata24.it
Nuova Opel Corsa 2027: design inedito e tecnologia Stellantis - La prossima generazione di Opel Corsa è già in fase di sviluppo. Scrive tecnoandroid.it