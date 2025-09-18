Stefano Mei | L’oro di Furlani è la ciliegina sulla torta Vogliamo riportare i Mondiali a Roma

Con cinque medaglie nelle prime cinque giornate, può già considerarsi ampiamente positivo il bilancio della spedizione azzurra a Tokyo per i Campionati Mondiali 2025 di atletica. Dopo gli argenti di Nadia Battocletti e Antonella Palmisano ed i bronzi di Leonardo Fabbri e Iliass Aouani, ieri è arrivato anche il metallo più pregiato grazie al trionfo di Mattia Furlani nel salto in lungo con 8.39. “ L’oro di Mattia Furlani è la ciliegina sulla torta. Finora con cinque medaglie abbiamo fatto meglio che a Budapest, ma spero proprio non finisca qui. Quando un ragazzo così giovane fa il salto vincente al quinto tentativo, col record personale, non si può più parlare di promessa o sorpresa. 🔗 Leggi su Oasport.it

