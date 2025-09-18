Stefano Mei | L’oro di Furlani è la ciliegina sulla torta Vogliamo riportare i Mondiali a Roma

Con cinque medaglie nelle prime cinque giornate, può già considerarsi ampiamente positivo il bilancio della spedizione azzurra a Tokyo per i Campionati Mondiali 2025 di atletica. Dopo gli argenti di Nadia Battocletti e Antonella Palmisano ed i bronzi di Leonardo Fabbri e Iliass Aouani, ieri è arrivato anche il metallo più pregiato grazie al trionfo di Mattia Furlani nel salto in lungo con 8.39. " L'oro di Mattia Furlani è la ciliegina sulla torta. Finora con cinque medaglie abbiamo fatto meglio che a Budapest, ma spero proprio non finisca qui. Quando un ragazzo così giovane fa il salto vincente al quinto tentativo, col record personale, non si può più parlare di promessa o sorpresa.

Mondiali di atletica: Mei, già meglio di Budapest ma spero che non sia finita - Lo ha detto il presidente della Fidal, Stefano Mei, al microfono della Redazione Sport del Giornale Radio Rai, dopo il trionfo del ventenne saltatore in lungo. Lo riporta ansa.it

Atletica: Mei, 'Furlani ha tirato fuori gli attributi, a vent'anni il limite è il cielo' - "E' venuto fuori da una situazione molto complicata, ha rischiato di non essere tra gli otto che facevano i tre salti finali. Da lagazzettadelmezzogiorno.it