Stefano De Martino sta con Caroline ma vede Belen di nascosto? Il gossip si fa bollente
Negli ultimi giorni, Stefano De Martino è tornato prepotentemente al centro delle cronache rosa, travolto da un vortice di voci che riguardano sia la sua sfera privata che la carriera televisiva. Tra le polemiche legate ai risultati del suo programma Affari Tuoi e la diffusione illecita di alcuni contenuti privati, ora si aggiunge anche un nuovo e scottante capitolo sentimentale. Il conduttore sarebbe infatti al centro di una presunta crisi con Caroline Tronelli, sua attuale compagna, e il motivo potrebbe avere un nome ben noto al pubblico: Belen Rodriguez. Stefano De Martino diviso tra Caroline e Belen? Il gossip infiamma. 🔗 Leggi su Donnapop.it
