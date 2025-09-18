Stefano De Martino: da ballerino a showman della TV italiana. Cosa emerge dall’ultima indiscrezione sulla sua sfera privata. Stefano De Martino è uno di quei nomi che, nel tempo, è riuscito a svincolarsi dalle etichette del passato per costruirsi una carriera solida, personale e sorprendentemente versatile. Conosciuto inizialmente come ballerino ad “Amici di Maria De Filippi”, oggi è molto più di un talento coreutico: è un conduttore televisivo, un personaggio carismatico, e una figura che incarna un nuovo modello di showman all’italiana. Leggi anche Elisabetta Gregoraci e il legame speciale con i suoi fan. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Stefano De Martino: spunta un retroscena spiazzante, l'indiscrezione