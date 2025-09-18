Stefano De Martino primo litigio in pubblico con Caroline Tronelli | lei si alza e lo lascia solo al ristorante FOTO

A cena in un ristorante della zona Prati, i due avrebbero avuto un acceso diverbio che ha portato Caroline ad andarsene di colpo, lasciando Stefano solo al tavolo. Lei, visibilmente scossa, non gli apre la porta per un po’. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Stefano De Martino, primo litigio in pubblico con Caroline Tronelli: lei si alza e lo lascia solo al ristorante. FOTO

In questa notizia si parla di: stefano - martino

L’estate segreta di Stefano De Martino: feste blindate e lusso sfrenato a Posillipo

Stefano De Martino in dolce compagnia in Sardegna: è lei la misteriosa fidanzata?

Il sorriso dell’estate: Caroline?Tronelli conquista Stefano?De?Martino

Stefano De Martino e la fidanzata Caroline Tronelli: le foto della prima crisi - facebook.com Vai su Facebook

Milly Carlucci difende pubblicamente Stefano De Martino e mette un freno alla macchina del fango contro il conduttore. «È presto per darlo sconfitto: #AffariTuoi va in onda per 9 mesi, la partita è lunga e sono certa che Stefano farà bene. Diamogli tempo» #Bal - X Vai su X

Stefano De Martino ritorna con Affari Tuoi. La casa a Milano tra design e divano da 10mila euro; L'investigatore privato sul video di De Martino e Caroline Tronelli: Vicino a scoprire chi l'ha diffuso per primo; Affari tuoi e La ruota della fortuna: il primo match ci dice che ad aver vinto davvero è la televisione.

Stefano de Martino e Caroline Tronelli: possibile crisi in atto? - Dopo la lite scoppiata in un ristorante romano, tra Stefano de Martino e Caroline Tronelli sembra essere aria di crisi: ecco cosa è successo ... Riporta solodonna.it

Stefano De Martino e Caroline Tronelli litigano al ristorante - Stefano De Martino e Caroline Tronelli litigano al ristorante davanti a tutti, lei lascia il locale furiosa lasciando solo il conduttore di Affari Tuoi ... Secondo gazzetta.it