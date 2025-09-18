Stefano De Martino e quella frecciatina sana alla Ruota della Fortuna

Durante la puntata di Affari tuoi del 17 settembre irrompe in studio il vecchio jingle de La ruota della fortuna, e ne avevamo bisogno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Stefano De Martino e quella frecciatina (sana) alla Ruota della Fortuna

In questa notizia si parla di: stefano - martino

L’estate segreta di Stefano De Martino: feste blindate e lusso sfrenato a Posillipo

Stefano De Martino in dolce compagnia in Sardegna: è lei la misteriosa fidanzata?

Il sorriso dell’estate: Caroline?Tronelli conquista Stefano?De?Martino

Momento di tensione tra Stefano De Martino e la fidanzata Caroline - facebook.com Vai su Facebook

Milly Carlucci difende pubblicamente Stefano De Martino e mette un freno alla macchina del fango contro il conduttore. «È presto per darlo sconfitto: #AffariTuoi va in onda per 9 mesi, la partita è lunga e sono certa che Stefano farà bene. Diamogli tempo» #Bal - X Vai su X

Stefano De Martino e quella frecciatina (sana) alla Ruota della Fortuna; Gerry Scotti-Stefano De Martino, arriva una nuova frecciatina: «Carlo Conti ci guarda sempre»; Affari Tuoi, Stefano De Martino e la frecciata a Belen Rodriguez: «Crisi del settimo anno? Non ci sono mai arrivato».

Gerry Scotti punge Stefano De Martino: la frecciatina in diretta “Carlo Conti ci guarda ogni sera” (VIDEO) - Gerry Scotti provoca Stefano De Martino ad Affari Tuoi e cita Carlo Conti: la frecciatina accende la sfida Rai- Segnala mondotv24.it

Stefano De Martino rompe il silenzio sul confronto con Gerry Scotti: “Ognuno lavora per la propria azienda” - Stefano De Martino ha rotto il silenzio sul continuo confronto con Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna. Secondo fanpage.it