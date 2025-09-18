Stefano De Martino clamoroso gesto ad Affari tuoi | il ‘saluto’ a Gerry Scotti

News tv. – Colpo di scena ad Affari Tuoi: la battaglia per gli ascolti tra Rai e Mediaset si tinge di ironia e colpi bassi (ma solo per far ridere). Il 17 settembre, durante la puntata preserale, il pubblico ha assistito a un siparietto a dir poco esilarante. . Il “Dottore” Pasquale Romano ha deciso di movimentare l’inizio trasmissione facendo partire, a sorpresa, il celebre stacchetto musicale de La Ruota della Fortuna. Sì, proprio la famosa “Gira la ruota” che da sempre accompagna il programma rivale su Canale 5! Un attimo di smarrimento ha attraversato lo studio: Stefano De Martino aveva appena lanciato la serata e si è ritrovato catapultato nel mondo di Gerry Scotti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Stefano De Martino, clamoroso gesto ad “Affari tuoi”: il ‘saluto’ a Gerry Scotti

