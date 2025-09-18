Starmer e Trump sempre più uniti | firmata intesa tecnologica per ‘guidare l’innovazione’

Ildifforme.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il titolare della Casa Bianca ha affrontato il tema della sicurezza militare, poco prima definito fondamentale da Starmer. Il leader statunitense ha ricordato l'importanza dell'alleanza tra le due sponde dell'Atlantico che continuerà in guerra come in pace. Il conflitto in Ucraina prosegue senza sosta, ma Trump ha ribadito il suo impegno per portare i due Paesi alla pace il prima possibile: "Finora non siamo riusciti, ma Putin mi ha deluso". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

starmer e trump sempre pi249 uniti firmata intesa tecnologica per 8216guidare l8217innovazione8217

© Ildifforme.it - Starmer e Trump sempre più uniti: firmata intesa tecnologica per ‘guidare l’innovazione’

In questa notizia si parla di: starmer - trump

Scozia,Trump oggi vedrà premier Starmer

Trump vede Starmer oggi alle 13 a Turnberry

Ucraina, i magnifici 3 (Macron, Merz e Starmer) ci trascinano alla guerra atomica mentre Meloni balbetta e Trump fa cassa coi Patriot

Putin flirta con Trump alla vigilia del vertice in Alaska | Russia e Usa ora sono più vicini.

starmer trump pi249 unitiTrump e Starmer: tra Usa e Uk accordi record da 250 miliardi - Tra gli accordi che Trump e Starmer hanno siglato, anche un'intesa di cooperazione sul settore tecnologico e una sul nucleare civile. Scrive fortuneita.com

starmer trump pi249 unitiTrump, intesa storica con Starmer: 250 miliardi in investimenti e cooperazione su tecnologia ed energia - Dopo l’accoglienza a Windsor con picchetto d’onore e banchetto di Stato offerti da re Carlo, la visita in Gran Bretagna di Donald Trump è entrata nel vivo con ... Secondo pupia.tv

Cerca Video su questo argomento: Starmer Trump Pi249 Uniti