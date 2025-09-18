Starfighter di Star Wars | svelati i nuovi eredi di Skywalker

Il nuovo film ambientato nell’universo di Star Wars, intitolato Starfighter, si prepara a fare il suo debutto nel maggio del 2027, in occasione del cinquantesimo anniversario della saga. La pellicola, diretta da Shawn Levy, ha già generato grande interesse grazie alla prima immagine dietro le quinte pubblicata dal regista, che mostra Ryan Gosling e Flynn Gray in costume. L’anticipazione suggerisce un approccio narrativo che richiama sia la saga classica sia elementi provenienti dall’universo espanso. star wars: starfighter, una nuova esplorazione della saga. Starfighter sembra voler andare oltre il semplice remake o rivisitazione della storia dei Skywalker. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Starfighter di Star Wars: svelati i nuovi eredi di Skywalker

In questa notizia si parla di: starfighter - star

Matt Smith sarà il villain in Star Wars: Starfighter con Ryan Gosling

Matt Smith villain in Star Wars: Starfighter con Ryan Gosling

Star Wars: Starfighter, Matt Smith sarà il villain del film con Ryan Gosling

“Da qualche parte nel Mar Mediterraneo”. Il regista di #StarWars: #Starfighter ha condiviso la prima immagine dietro le quinte con #RyanGosling e Flynn Gray. La potete vedere al link. - X Vai su X

Prima immagine di Ryan Gosling e Flynn Gray in STAR WARS: STARFIGHTER. - facebook.com Vai su Facebook

Star Wars, svelati i titoli di lavorazione dei nuovi film di Shawn Levy e Taika Waititi; Star Wars Starfighter, svelati nuovi dettagli sulla trama del film con Ryan Gosling: rumor; Star Wars, svelati alcuni dettagli sul futuro della saga: Ci saranno più storie standalone.

Star Wars: Starfighter, svelato il look di Ryan Gosling. E farà impazzire i fan della saga [FOTO] - Il regista Shawn Levy ha finalmente svelato ai fan il look del personaggio di Ryan Gosling nell'atteso Star Wars: Starfighter ... Come scrive bestmovie.it

Star Wars: Starfighter, il regista Shawn Levy svela in anteprima il look di Ryan Gosling - A sorpresa, con un post su Instagram, il regista Shawn Levy ha svelato ai fan il look di Ryan Gosling nel film Star Wars: Starfighter. Scrive cinematographe.it