Star Wars | Una nuova foto dal set dal film Starfighter

Il regista Shawn Levy è tornato ad aggiornare i fan sullo stato della produzione di Star Wars: Starfighter, il nuovo film della saga Guerre Stellari. Dopo aver mostrato un primo sguardo in occasione dell’annuncio del cast e dell’inizio delle riprese ( ecco il nostro articolo ), il regista del successo globale Deadpool & Wolverine ha rilasciato sui propri account social una nuova foto. Lo scatto in questione, accompagnato dalla didascalia “ Da qualche parte nel Mediterraneo ” mostra i look dei personaggi intepretati da Ryan Gosling e giovane Flynn Gray. Guardate il nuovo scatto di Star Wars: Starfighter qui. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Star Wars | Una nuova foto dal set dal film Starfighter

In questa notizia si parla di: star - wars

Star Wars: Gli ultimi Jedi, Mark Hamill rivela la tragica storia concepita per Luke Skywalker

La citazione di george lucas che svela il segreto dei lightsaber in star wars

Eventi iconici di star wars che meritano una trasposizione dal vivo

Prima immagine di Ryan Gosling e Flynn Gray in STAR WARS: STARFIGHTER. - facebook.com Vai su Facebook

Star Wars: Starfighter, Ryan #Gosling nella prima immagine del film - X Vai su X

Star Wars: Starfighter, svelato il costume di Ryan Gosling nella nuova foto ufficiale dal set; Star Wars: Starfighter, nuova foto ufficiale per Ryan Gosling e Neil Flynn!; Star Wars: Starfighter, svelato il look di Ryan Gosling. E farà impazzire i fan della saga [FOTO].

Star Wars: Starfighter, nuova foto ufficiale per Ryan Gosling e Neil Flynn! - Ryan Gosling e il giovanissimo Neil Flynn hanno fatto la loro comparsa nella nuova immagine ufficiale di Star Wars: Starfighter ... Segnala cinema.everyeye.it

Star Wars: Starfighter, svelato il look di Ryan Gosling. E farà impazzire i fan della saga [FOTO] - Il regista Shawn Levy ha finalmente svelato ai fan il look del personaggio di Ryan Gosling nell'atteso Star Wars: Starfighter ... Da bestmovie.it