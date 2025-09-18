Da sempre all’avanguardia negli effetti visivi, Star Wars ha segnato una svolta con l’introduzione di The Volume. Questa tecnologia, nota per la prima volta in The Mandalorian, permette ai registi di girare in un teatro di posa, proiettando sfondi virtuali su enormi schermi LED. È uno strumento potente che ha aiutato a unire effetti pratici e digitali. Tuttavia, il sistema ha ricevuto critiche per essere troppo limitante, rendendo difficili i movimenti ampi di attori e telecamere. Sembra che Lucasfilm stia ascoltando queste lamentele, e il prossimo film, Starfighter, diretto da Shawn Levy, potrebbe segnare una svolta. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Star Wars: Starfighter – Il nuovo film risolverà un “problema” del franchise?