star trek strange new worlds senza episodio di pelia nelle stagioni 4 e 5

La serie televisiva Star Trek: Strange New Worlds si sta avvicinando alla conclusione della sua terza stagione, lasciando i fan con alcune delusioni riguardo alle opportunità di approfondimento dei personaggi principali. La mancanza di episodi dedicati a determinati membri dell’equipaggio e le future scelte narrative rappresentano elementi di discussione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. l’assenza di un episodio dedicato al comandante pelia in star trek: strange new worlds. il ruolo di commander pelia nella serie. Il personaggio interpretato da Carol Kane, Commander Pelia, è una figura ricorrente che si distingue per il suo carattere eccentrico e il senso dell’umorismo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

