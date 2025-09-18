Stalla bruciata e animali morti società di energia elettrica condannata a pagare

L’incendio della stalla e la morte di alcuni animali non è imputabile alla disattenzione dell’allevatore nell’utilizzo di lampade senza protezioni.La Corte d’appello di Perugia ha respinto il ricorso presentato dal gestore della rete elettrica, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

