Stagione in chiaroscuro Studio di Confesercenti | Bene le presenze Ma ricavi insufficienti
Abbastanza soddisfatti da un punto di vista di presenze e consumi in termini di numero di clienti, molto meno meno per i ricavi. È quello che emerge dal sondaggio effettuato da Confesercenti tra gli imprenditori maremmani per capire come sia andata la stagione già a partire dalla primavera, con oltre 300 imprese che hanno risposto. "Ad esempio – sottolinea il direttore provinciale Confesercenti Andrea Biondi –, gli stabilimenti balneari sono coloro che hanno dato il giudizio più positivo, il 65% si è detto soddisfatto o molto soddisfatto (lo scorso anno era il 50%), quindi il caro ombrellone di cui tanto si è parlato non ha scoraggiato i turisti nel frequentare le spiagge". 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: stagione - chiaroscuro
Ciliegie, nel Padovano stagione in chiaroscuro: i dati di Cia Padova
Confesercenti: "Torna a calare la fiducia di famiglie e imprese, stagione estiva in chiaroscuro"
Costa jonica, una stagione estiva in chiaroscuro https://rainews.it/tgr/calabria/video/2025/09/costa-jonica-una-stagione-estiva-in-chiaroscuro-5a141dec-643c-43df-901e-27fb41e7824f.html?wt_mc=2.www.tw.rainews24…. - X Vai su X
La stagione del miele in chiaroscuro, salvo il millefiori. Da Miele in Cooperativa la prima mappa, pesano clima e malattie. #ANSA Vai su Facebook
Stagione in chiaroscuro. Studio di Confesercenti: Bene le presenze. Ma ricavi insufficienti.
Stagione in chiaroscuro. Studio di Confesercenti: "Bene le presenze. Ma ricavi insufficienti" - È quello che emerge dal sondaggio effettuato da Confesercenti tra gli imprenditori maremmani per capire come sia andata la stagione già a partire dalla primavera, con oltre 300 imprese che hanno ... lanazione.it scrive
Saldi estivi in chiaroscuro: tiene l'abbigliamento, crolla il consumo alimentare. Il turismo salva il Made in Italy - Il bilancio di Confesercenti Grosseto: "Indispensabili politiche di sostegno al reddito, come la detassazione della tredicesima" ... Scrive corrieredimaremma.it