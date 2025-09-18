Stagione in chiaroscuro Studio di Confesercenti | Bene le presenze Ma ricavi insufficienti

Abbastanza soddisfatti da un punto di vista di presenze e consumi in termini di numero di clienti, molto meno meno per i ricavi. È quello che emerge dal sondaggio effettuato da Confesercenti tra gli imprenditori maremmani per capire come sia andata la stagione già a partire dalla primavera, con oltre 300 imprese che hanno risposto. "Ad esempio – sottolinea il direttore provinciale Confesercenti Andrea Biondi –, gli stabilimenti balneari sono coloro che hanno dato il giudizio più positivo, il 65% si è detto soddisfatto o molto soddisfatto (lo scorso anno era il 50%), quindi il caro ombrellone di cui tanto si è parlato non ha scoraggiato i turisti nel frequentare le spiagge". 🔗 Leggi su Lanazione.it

