Stage della funivia del Mottarone tre patteggiamenti e due proscioglimenti
La vicenda giudiziaria della strage della funivia del Mottarone si chiude con tre patteggiamenti e due proscioglimenti. Il giudice dell’udienza preliminare di Verbania, Gianni Macchioni, ha infatti accolto le richieste di patteggiamento da parte di tre dei cinque imputati per l’incidente in cui il 23 maggio 2021 morirono 14 persone. Altri due imputati sono stati invece prosciolti dalle accuse. Chi sono i tre imputati che hanno patteggiato e i due prosciolti dalle accuse. Luigi Nerini, titolare delle Ferrovie del Mottarone, aveva chiesto di patteggiare una condanna di 3 anni e 10 mesi di reclusione. 🔗 Leggi su Lettera43.it
