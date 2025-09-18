Stadio tutto da rifare Nuovi nodi sul progetto rinviano l’inizio dei lavori

Le imprese sono pronte a mettere in campo 3 milioni di euro per uno stadio a prova di Serie B, ma il progetto è ancora in alto mare. Una doccia fredda per gli ultras che anche domenica non saranno in curva per protesta su lavori di cui non si vede l’inizio né il cronoprogamma. L’intervento di recupero dello stadio che gli industriali ’Gemignani e Vanelli’ e ’Ingegner Giulio Faggioni’ erano disposti a realizzare con i fondi dell’articolo 21 del marmo, ha già subito una importante tappa di arresto. In sostanza il progetto realizzato dal Comune e rigirato alle imprese private affinché lo concretizzassero presenta una serie di criticità che impediscono ai tecnici di firmare è procedere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stadio, tutto da rifare. Nuovi nodi sul progetto rinviano l’inizio dei lavori

