Arrivano importanti novità sulla nuova casa degli azzurri, De Laurentiis è sempre più convinto: ecco cos’è successo. In questo rush iniziale della nuova Serie A 20252026, la squadra campione d’Italia è partita nel migliore dei modi, bottino pieno nelle prime tre uscite stagionali contro: Sassuolo, Cagliari e Fiorentina. Ora, gli azzurri guidati da Antonio Conte, sono pronti per l’esordio nella nuova formula della Champions League, dove ad aspettarli c’è il Manchester City di Pep Guardiola. Intanto, tiene banco il tema legato allo stadio, soprattutto a Napoli dove c’è urgente bisogno di un restyling del Maradona o la costruzione di un nuovo impinato sportivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Stadio Maradona, ora non ci sono più dubbi: come cambierà il Napoli di De Laurentiis