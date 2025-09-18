Stadio Maradona ora non ci sono più dubbi | come cambierà il Napoli di De Laurentiis
Arrivano importanti novità sulla nuova casa degli azzurri, De Laurentiis è sempre più convinto: ecco cos’è successo. In questo rush iniziale della nuova Serie A 20252026, la squadra campione d’Italia è partita nel migliore dei modi, bottino pieno nelle prime tre uscite stagionali contro: Sassuolo, Cagliari e Fiorentina. Ora, gli azzurri guidati da Antonio Conte, sono pronti per l’esordio nella nuova formula della Champions League, dove ad aspettarli c’è il Manchester City di Pep Guardiola. Intanto, tiene banco il tema legato allo stadio, soprattutto a Napoli dove c’è urgente bisogno di un restyling del Maradona o la costruzione di un nuovo impinato sportivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Stadio Maradona, l’Ass. Cosenza: “Il terzo anello verrà riaperto, con De Laurentiis un dialogo continuo e positivo”
La scaletta del concerto 2025 di Marco Mengoni allo Stadio Maradona: l’ordine delle canzoni a Napoli
Concerto di Marco Mengoni stasera al Maradona: orari della metro e come arrivare allo stadio
Stadio Maradona due delibere in Commissione | più sicurezza e nuove sale hospitality.
