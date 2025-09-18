Stadio la delibera è un boomerang per Sala
E quindi sarà solo e soltanto un prendere o lasciare, senza margini di trattative. Perché la delibera che a fine mese arriverà in Consiglio comunale per la vendita dello stadio San Siro, approvata ieri dalla giunta comunale con il solo voto contrario dell’assessore Elena Grandi dei Verdi (in precedenza aveva votato a favore in un caso e astenuta in un altro), non è una delibera in senso stretto, ma un vero e proprio contratto, con tanto di clausole stringenti e richiami normativi non interpretabili, ma solo da applicare. Quindi non è emendabile da parte dei consiglieri comunali, come spiegano gli assessori della giunta Sala. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
