Stadio Inter e Milan l’accordo per San Siro | affare da 197 milioni

(Adnkronos) – La telenovela per lo stadio di Inter e Milan si avvia alla conclusione, con il traguardo a San Siro dopo la delibera approvata oggi pomeriggio dalla giunta del Comune di Milano, a seguito della proposta presentata lo scorso 11 marzo dai club. L’intesa da quasi 200 milioni di euro prevede clausole per evitare una speculazione da parte di Milan e Inter e un vincolo che prevede che metà dell’area sia destinata a verde. L’area, di circa 280mila metri quadri, potrà venire acquistata da un veicolo societario controllato da Milan e Inter, che comunque sottoscriveranno il contratto. Dei 197. 🔗 Leggi su Seriea24.it © Seriea24.it - Stadio Inter e Milan, l’accordo per San Siro: affare da 197 milioni

