Il destino di un possibile reboot di Squid Game su Netflix rimane ancora incerto, ma si prospetta una futura evoluzione che potrebbe trarre ispirazione da un nuovo film tratto da un’opera di Stephen King. La stagione finale della terza serie ha lasciato un grande cliffhanger, aprendo la strada a una possibile versione americana, anche se nessuna conferma ufficiale è stata annunciata dalla piattaforma. L’eccezionale successo e viralità del titolo coreano fanno sì che il ritorno sulla scena sia solo questione di tempo, con eventuali sviluppi che potrebbero introdurre nuovi personaggi e narrazioni distinte dall’originale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Squid game reboot e il successo del lungo cammino di stephen king