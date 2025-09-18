Squeri | Il Milan non chiude l’ipotesi dello stadio a San Donato

Francesco Squeri, sindaco di San Donato, ha parlato all'AGI dell'ipotesi che il Milan costruisca il suo nuovo stadio nella città di cui è primo cittadino. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

