Sprint Zone Speciale Tokyo 2025 | la magia di Nadia Battocletti Lyles vuole il poker
Mondiali Atletica Tokyo 2025 – Nadia Battocletti continua a stupire e conquista senza affanni la qualificazione alla finale dei 5000 metri, in programma sabato 19 luglio. L’azzurra ha gestito la semifinale con grande lucidità, chiudendo alle spalle della keniana Beatrice Chebet, favorita numero uno per il titolo iridato, e risparmiando energie preziose in vista dell’atto conclusivo. Sarà una sfida ad altissima tensione anche con l’etiope Gudaf Tsegay e la campionessa mondiale dei 1500 metri, la keniota Faith Kipyegon. Nella giornata di Tokyo non sono mancate le emozioni: nei 200 metri maschili il fuoriclasse statunitense Noah Lyles ha impressionato ancora una volta, ipotecando quello che sarebbe il suo quarto titolo mondiale consecutivo sulla distanza. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: sprint - zone
Sprint Zone Maria Roberta Gherca: infortuni, rinascita e sogni per il 2026
Sprint Zone Speciale Tokyo La prima giornata dei Mondiali di Atletica si preannuncia spettacolare!
Sprint Zone Speciale Tokyo 2021: Jacobs shock: parla di ritiro! Scotti vola, Tamberi out
Per l’appuntamento del mercoledì di Sprint Zone ospite Marco Fassinotti Il 36enne atleta torinese specialista del salto in alto non è stato convocato per i mondiali di Tokyo, nonostante rientrasse nei criteri del ranking di World Athletics, per una necessaria scelt - facebook.com Vai su Facebook
Alice Muraro è stata la protagonista dell’ultima puntata di Sprint Zone, in onda sul canale YouTube di OA Sport - X Vai su X
Sprint Zone speciale Tokyo: Furlani fa la storia, Italia protagonista. Ospite Claudio Stecchi; Sprint Zone speciale Tokyo 2025: Sioli ottavo! Simonelli, qualche rimpianto; Sprint Zone Speciale Tokyo 2021: Jacobs shock: parla di ritiro! Scotti vola, Tamberi out.
Sprint Zone speciale Tokyo: Furlani fa la storia, Italia protagonista. Ospite Claudio Stecchi - Il 20enne Mattia Furlani conquista la medaglia d’oro nel salto in lungo, firmando il secondo ... Lo riporta oasport.it
Sonia Malavisi: “Duplantis fino a certe misure gioca. Fa un altro sport rispetto a Karalis” - Sonia Malavisi è intervenuta come ospite nell'ultima puntata di Sprint Zone Speciale Tokyo 2025, trasmissione di approfondimento sull'atletica leggera ... Riporta oasport.it