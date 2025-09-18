Spot Provita i giudici sono contrari È offensivo per chi vuole abortire
Il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Roma che aveva censurato il manifesto con la foto di un feto. L’ennesimo blitz liberticida dei progressisti, che però sbraitano contro l’intolleranza di Meloni e Trump. 🔗 Leggi su Laverita.info
Manifesti Pro Vita, quando la censura è ideologica.
