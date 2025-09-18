Spot Provita i giudici sono contrari È offensivo per chi vuole abortire

Laverita.info | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Roma che aveva censurato il manifesto con la foto di un feto. L’ennesimo blitz liberticida dei progressisti, che però sbraitano contro l’intolleranza di Meloni e Trump. 🔗 Leggi su Laverita.info

Manifesti Pro Vita, quando la censura è ideologica.

