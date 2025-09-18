Sporting-Roma femminile Rossettini | Prestazione incredibile primo obiettivo raggiunto
Una prestazione a dir poco matura e roboante quella della Roma femminile contro lo Sporting, tramutatasi in un 0-2 che vuol dire Champions League. Dopo la qualificazione alla fase di campionato della competizione, sono arrivate le parole di un fierissimo Luca Rossettini ai canali ufficiali del club: “ Ragazze straordinarie e prestazione incredibile, nel complesso delle due partite hanno dimostrato di volerla conquistare. Quello che è successo all’andata un pochino ci è servito, abbiamo fatto una prestazione clamorosa con voglia e coraggio, è la soddisfazione più grande. Devo fare un grande complimento alle ragazze. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
